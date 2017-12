Voorlezen in bib 02u39 0

De bibliotheek van Eeklo organiseert op zaterdag 30 december een voorleesuurtje in de bib. Er wordt voorgelezen uit de collectie prentenboeken, voor kinderen van 4 tot 8 jaar, hun ouders en hun grootouders. Start om 11 uur in de bibliotheek, Molenstraat in Eeklo. Gratis toegang. Info: bibliotheek@eeklo.be of 09/218.27.00. (JSA)