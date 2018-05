Voordracht: 'Beroerte Alarm' 08 mei 2018

02u37 0

Het neuroteam van het AZ Alma in Eeklo organiseert op vandaag de voordracht 'Beroerte Alarm!' naar aanleiding van de Dag van de Beroertezorg!'. Afspraak om 14 uur in het auditorium van het ziekenhuis, Ringlaan 15 in Eeklo. Inschrijven via het e-mailadres beroertezorg@azalma.be. Iedereen is welkom. (JSA)