Voorbijgangster redt kinderen uit brand BOVENVERDIEPING VOLLEDIG AFGEBRAND EN HUIS ONBEWOONBAAR JOERI SEYMORTIER JEFFREY DUJARDIN

31 juli 2018

02u44 0 Eeklo In de Vrombautstraat in Eeklo is maandagmiddag rond 14.20 uur een zware brand uitgebroken. De hele bovenverdieping van een huis is daarbij afgebrand, binnenin lagen drie kinderen te slapen die dankzij een toevallig voorbijgangster gered zijn. "Ze hadden niet door wat er gaande was toen ik aanbelde. Ik riep: 'Het brandt' en rende naar boven om de slapende kinderen uit het huis te halen."

"Ik was op weg naar het werk toen ik het zag", zegt de 34-jarige Veronique D'heer, die als Gebouwendeskundige bij Stad Eeklo werkt. "Ik zag rook uit het dakvenster komen. Toen ik goed keek, zag ik de vlammen tot aan het plafond komen."





Rond 14.30 uur kwam de oproep binnen bij de brandweer. "Ik besloot onmiddellijk mijn wagen opzij te zetten. Ik rende naar de deur en belde aan. De oudste dochter, ik denk rond 17 jaar oud, deed open. Ik riep: "Het brandt, het brandt". Het duurde even vooraleer ze tot besef kwam wat er gaande was. Ze vertelde me dat haar kleine broer en zus boven nog lagen te slapen. Het vuur was toen al door het dak aan het komen."





Niemand wist van iets

Veronique besloot om naar binnen te rennen en de twee andere kinderen te redden. "Mijn echtgenoot is bij de brandweer, dus ik wist wel ongeveer hoe en wat ik moest doen. Toen ze allemaal buiten stonden, ben ik bij de buren gaan aanbellen. Die wisten ook niet wat er gaande was."





Enkele minuten later kwam de brandweer Kaprijke en Eeklo toe. Toen het duidelijk was dat enkel de drie tieners in het gebouw aanwezig waren, gingen ze aan het werk met de aanpalende huizen te vrijwaren van de brand. Het dakappartement was toen al volledig in vlammen opgegaan, het was niet meer te redden. Door het snelle optreden van de brandweer konden de aanpalende huizen zonder schade de brand doorkomen. De brand ontstond in de keuken van het appartement. "Vermoedelijk gaat het over een accidentele brand die in de keuken is ontstaan, iets dat op het vuur is blijven staan", zegt Marino Longeville, woordvoerder bij politie Meetjesland.





Het vuur verspreidde zich razendsnel. "Het ging enorm snel, van wat rook tot ineens een uitslaande brand", getuigt Veronique. "Het was een stom toeval dat ik op dat moment passeer. Dit kon helemaal anders gelopen zijn, de drie kinderen lagen te slapen en ze zouden nooit op tijd eruit geraakt zijn. Ik ben enorm blij dat ze veilig en wel zijn, dat ik dit heb kunnen doen, als moeder."





De kinderen werden ter controle naar het AZ Alma in Eeklo gebracht. Hun vader, die werkt in het UZ Gent kwam dan ook onmiddellijk naar huis. Hij werd opgevangen door de politie die hem richting zijn kinderen bracht. Door de brand werd de Vrombautstraat in beide richtingen afgesloten. De brandweer was lange tijd bezig met nablussen, het volledige huis is onbewoonbaar, het bovenste appartement is volledig uitgebrand en de andere twee appartementen eronder hebben enorm veel waterschade.