Voor de rechter omdat shortje te kort is 03 maart 2018

Voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen voor een te kort shortje: het lijkt een verhaal uit een ander, katholieker tijdperk. Toch overkwam het gisteren een gepensioneerde man (62) uit Eeklo. In juli 2016 reed hij met de fiets in enkel een korte short in de buurt van de Vrombautstraat. Volgens een meisje en haar moeder was zijn geslachtsdeel duidelijk te zien. "En dat was niet de eerste keer", verklaarde het duo aan de politie. Hij staat terecht voor openbare zedenschennis. De advocate van de man wil de vrijspraak. "Mijn cliënt heeft een huidaandoening en kreeg in de zomerse hitte een jeukaanval. Daarom deed hij zijn jeansbroek uit en reed hij verder, enkel in een shortje dat hij eronder droeg. Dat liet weinig aan de verbeelding over, inderdaad, maar dat was nooit de bedoeling, en voor openbare zedenschennis moet de intentie aanwezig zijn. Dat het niet de eerste keer was? Dat blijkt niet uit het strafdossier." (OSG)