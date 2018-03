Vonk slijpschijf zet garage in lichterlaaie 17 maart 2018

02u34 0 Eeklo Een werkplaats voor auto's achter een woning in Zandvleuge in Eeklo is gisteren rond 10.50 uur in vlammen opgegaan. De eigenaar was er aan zijn wagens aan het sleutelen toen een vonk van een slijpschijf oversloeg.

Toen de brandweer massaal aankwam aan de woning, sloegen de vlammen al uit de garage en hing een grote zwarte rookpluim in de lucht. De brandweer kon het vuur bedwingen en vermijden dat de vlammen oversloegen naar het woonhuis van de eigenaar. Binnen in de garage werd alles vernield, inclusief de drie auto's waaraan de eigenaar in zijn vrije tijd sleutelde.





Zelf blussen

Het vuur ontstond toen de man met een slijpschijf lasnaden aan het bewerken was aan een van de auto's. "Een vonk is overgeslagen en heeft de auto in brand gezet", klinkt het bij de politie. "De eigenaar heeft nog geprobeerd om het vuur zelf te blussen, maar tevergeefs. Hij verliet de werkplaats op tijd en raakte niet gewond." Het parket moest niet ter plaatse komen omdat de oorzaak van de brand duidelijk is en omdat de eigenaar in orde is met alle vergunningen.





De man was volgens de politie erg aangedaan door de brand. "Het is voor ons zelfs moeilijk om hem nu te verhoren", klinkt het. "Dit is een zware dobber voor hem."





(WSG)