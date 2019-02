Volledige N9 door stadscentrum wordt vernieuwd: “Spoorvorming door vrachtwagens maakt het te gevaarlijk” Werken in augustus: verkeer kan in 1 richting door Joeri Seymortier

19 februari 2019

18u11 0 Eeklo De N9 in Eeklo wordt deze zomer vernieuwd, in zowat het hele stadscentrum. Er komt een nieuwe toplaag op de drukke gewestweg, tussen het station en de ovonde. De werken gebeuren in augustus, omdat het dan kalmst is op de weg. “Het wordt even doorbijten, want tijdens de werken is maar verkeer in één rijrichting mogelijk”, klinkt het.

Met 27.000 wagens per dag blijft de doortocht van Eeklo een van de drukste wegen uit het Meetjesland. Er is heel wat spoorvorming op die N9 in het hartje van de stad. Vooral de vele vrachtwagens hebben het wegdek op veel plaatsen kapot gereden. Vooral bij regenweer staan er daardoor plassen op de rijweg, en dat is gevaarlijk. Met de nieuwe toplaag wordt voor meer rijcomfort gezorgd.

“Er staan ons grote wegenwerken te wachten in het hartje van de stad”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “De hele N9 krijgt een nieuwe toplaag, van aan het station tot aan de ovonde. De werken zullen in veel verschillende fasen gebeuren, zodat de winkels er rond altijd zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Tijdens de werken zal er over de N9 verkeer mogelijk zijn in één rijrichting. Verkeer in de andere rijrichting zal een korte omleiding moeten volgen. De praktische details moeten nog uitgewerkt worden. De werken worden door AWV bewust in augustus gepland, omdat het dan kalmst is op de weg.”

Stadspromenade

De nieuwe bestuursploeg laat er geen twijfel over bestaan dat ze de herinrichting van de doortocht als prioritair zien, en daar niet willen mee wachten tot na de realisatie van de Ring. “We willen nu al doen wat mogelijk is”, zegt schepen De Waele. “We gaan in de toekomst als het ware van autostrade naar stadspromenade, en daar zijn we nu een startnota voor aan het opmaken. Deze zomer gaan we de overlaging van de N9 aangrijpen, om toch al enkele extra veiligheidsingrepen te doen. Met belijning kan je echt al veel veranderen. Ook de oversteekplaatsen voor voetgangers gaan we visueel veel zichtbaarder maken.”

Door het rood?

Nog een nieuwigheid dat onderzocht wordt is de mogelijkheid om fietsers op bepaalde kruispunten de mogelijkheid te geven het rode licht te negeren. Michel De Sutter (SMS) wil dat er aan de verkeerslichten speciale verkeersborden komen die dat toelaten. “In veel gevallen is het helemaal niet nodig dat een fietser wacht voor het rode licht. Als de fietser gewoon rechtsaf moet slaan, kan dat perfect door het rode licht. In Gent en Brussel worden die projecten nu al met succes uitgetest. De N9 in Eeklo kan volgen”, zegt De Sutter.

Schepen Christophe De Waele is niet tegen het voorstel en wil het voorleggen aan wegbeheerder AWV. Eerder waren die wel niet enthousiast over dergelijke aanpassingen. “Maar deze nieuwe bestuursploeg gaat de vraag zeker opnieuw stellen”, zegt schepen De Waele nog.