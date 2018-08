Volle terrassen, maar markt blijft leeg 06 augustus 2018

De parkeervrije markt van afgelopen weekend in Eeklo, is maar half geslaagd. De terrassen van de horecazaken zaten gezellig vol, maar het marktplein zelf bleef leeg.





Zaterdagavond werd een rockavond georganiseerd, en gisterenvoormiddag gaf het Seniorenorkest Eeklo een optreden. Er hing wel een gezelligheid rond de Markt en de terrassen van de cafés en restaurants zaten bomvol. Maar het lege marktplein voor het podium, was een té pijnlijk aanzicht. Enkel Het Burgerhuis had voor een mini-terrasje op de Markt gezorgd en brak zo toch nog het betonnen plein. Ook de tweede zomer van de parkeervrije Markt heeft niet echt het succes dat het verdient. "Er valt echt wel veel meer te doen met een parkeervrije markt", klonk het overal. (JSA)