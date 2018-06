Volksfeest voor opening nieuw zwembad LEZERS HET LAATSTE NIEUWS WOENSDAGOCHTEND AL NAAR AVANT-PREMIÈRE JOERI SEYMORTIER

23 juni 2018

02u34 0 Eeklo Eeklo heeft 12 miljoen euro geïnvesteerd voor de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe buitenschoolse kinderopvang en de uitbouw van het Sportpark aan de Burgemeester Pussemierstraat. Er wordt vanaf woensdag dan ook een groot volksfeest gebouwd om de officiële opening te vieren.

Nog een weekje geduld en dan kunnen de inwoners van Eeklo en het Meetjesland het nieuwe Verbauwenbad van Eeklo zelf ontdekken. De opening zal niet onopgemerkt voorbij gaan, en wordt vanaf woensdag 27 juni volop gevierd. De lezers van onze krant kunnen zelfs naar een avant-première.





"Het zwembad wordt pas volgende week vrijdag officieel geopend, maar de lezers van Het Laatste Nieuws kunnen het zwembad op woensdagochtend 27 juni al in avant-première zien", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Woensdagochtend zendt Radio 2 Oost-Vlaanderen hun ochtendshow 'Start je Dag' live uit, vanuit ons nieuwe Sportpark. Wie vroeg op staat en om 5.45 uur al bij ons is, kan er bij zijn en genieten van een gratis ontbijt. Wie er bij wil zijn, moet deelnemen aan de wedstrijd en voor maandagmiddag 25 juni mailen naar kinderopvang@eeklo.be met wat uitleg waarom je er graag bij wil zijn, en wie je zou meenemen. Wie niet kan mailen, kan ook aan de balie van het Stip in de Molenstraat terecht. Je moet wel om 5.45 uur aanwezig zijn, want dan gaan de deuren dicht. Het bezoek en de show duurt tot iets na 8 uur."





Vrijdag 29 juni om 19 uur vindt dan de officiële opening van het nieuwe Sportpark plaats, en daar zijn maar liefst 360 gasten op uitgenodigd. De zwemfamilie Verbauwen -naar wie het nieuwe zwembad genoemd is- en enkele Olympische zwemmers zullen dan een eerste duik nemen in het zwembad. Volgende week zaterdag 30 juni om 10 uur worden dan de personeelsleden van de stad, de directies en de sportleerkrachten van de Eeklose scholen en de voorzitters en secretarissen van alle sportclubs uitgenodigd.





Waterpret vanaf zaterdag

Het grote publiek kan zaterdag 30 juni vanaf 14 uur kennis maken met de nieuwe realisaties. Je kan die namiddag voor het eerst vrij zwemmen, maar er is ook heel wat randanimatie, workshops en springkastelen op de terreinen van het Sportpark. Vanaf 18 uur viert Mega Zwemteam haar 50ste verjaardag.





Ook op zondag 1 juli vanaf 14 uur is het grote publiek weer welkom in het Verbauwenbad, de nieuwe kinderopvang en het vernieuwde Sportpark. Ook dan kan je zwemmen en is er kinderanimatie op de terreinen. Om 17 uur wordt het openingsweekend afgerond met een optreden van de Meetjeslandse coverband Les Celibataires. Gratis toegang.





Info: www.eeklo.be.