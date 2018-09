Volgende week afscheid van jonge piloot 01 september 2018

Familie en vrienden nemen volgende week afscheid van Willem Stul (16), de jongen uit Eeklo die tien dagen geleden verongelukte bij een vliegtuigcrash in Frankrijk.





Op 21 augustus zat Willem in een ULM-vliegtuigje met zijn instructeur Olivier Vermeersch (28), een ervaren piloot en luitenant van het Vliegwezen. Wellicht kreeg het toestel technische problemen. Geen van beide inzittenden overleefde de crash. "Willem wilde piloot worden. Vliegen met een ULM zag hij als de eerste stap", laat zijn familie weten. "Hij volgde al op zijn veertiende een theoretische cursus bij Aero Club Brugge en legde op 15-jarige leeftijd het examen luchtvaartwetgeving in Brussel af, een examen waarvoor hij trouwens 100% haalde, wat nog maar eens zijn gedrevenheid onderstreepte. In afwachting van zijn zestiende verjaardag - het moment waarop hij met de praktijkopleiding mocht starten - deed hij diverse vakantiejobs om zijn passie te financieren."





Pas gisteren kwam het lichaam van Willem aan in Eeklo. De familie wil in alle discretie afscheid nemen in Sint-Laureins. (OSG)