Voetbalclub FCE Meetjesland krijgt jeugd Anderlecht op bezoek 07 augustus 2018

Voetbalclub FCE Meetjesland laat de jeugd deze zomer volop genieten van het voetbal. Het is al dagen bijzonder druk op de terreinen in de Zandvleuge in Eeklo. Afgelopen weekend konden de jeugdspelers zich een dag profvoetballer wanen, en werd een 'profdag' georganiseerd. Op zaterdag 11 augustus volgt dan de familiedag van FCE Meetjesland. Van 10 tot 19 uur spelen alle jeugdploegen, en ook de jeugd van Anderlecht komt op bezoek. Zaterdagavond wordt een pasta-avond georganiseerd. Van 13 tot 17 augustus volgt dan nog de zomerstage op de voetbalterreinen van Eeklo. Info: www.fcemeetjesland.be.





(JSA)