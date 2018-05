Voedseldepot zet deuren open 31 mei 2018

02u42 0

De Eeklose afdeling van Voedselteams zet op vrijdag 1 juni de deuren van het depot open. Je kan van 15 tot 20 uur terecht in de Vromboutstraat 29 in Eeklo.





"Voedselteams trekt al meer dan 20 jaar aan de kar om lokale boeren en producenten te ondersteunen en consumenten rechtstreeks te laten aankopen", zegt Bernadette Vandercammen. "Kiezen voor Voedselteams is kiezen voor gezonde voeding, lokale en duurzame productie, rechtstreekse aankoop en een eerlijke prijs voor de boer."





(JSA)