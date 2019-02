Vloer rond nieuw Verbauwenbad behandeld, zodat die minder glad is Joeri Seymortier

20 februari 2019

16u46 0 Eeklo De vloer rond het nieuwe zwembad van Eeklo is behandeld, zodat die minder glas is en er minder valpartijen gebeuren.

De te gladde vloeren zijn een minpunt in het nieuwe Verbauwenbad. “De vloer van het zwembad lag er de laatste maanden soms glad bij met valpartijen tot gevolg”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Om valpartijen te vermijden en de veiligheid te verhogen werd de vloer recent met een speciaal product behandeld. We deden dat op een zondag, om de hinder voor zwemmers te beperken. Met succes, want na het aanbrengen van het product zijn de resultaten spectaculair: de vloer is ruwer geworden en hierdoor is de veiligheid verhoogd. Ondertussen wordt door de schoonmaakploeg met alle middelen gewerkt aan de bestrijding van de schimmel. Ook daar wordt grote vooruitgang geboekt. Met deze ingrepen hopen we de laatste kinderziektes van het Verbauwenbad structureel aan te pakken.”