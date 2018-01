Vlaams geld voor brug en fietspaden 02u45 0

Eeklo krijgt in het nieuwe investeringsprogramma van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) twee dure projecten toebedeeld.





"Er komen grote werken aan de brug van de Expresweg N49 over de Afleidingsvaart", zegt voorzitter Danny Plaetinck van N-VA Eeklo. "Dat werk is goed voor 5,2 miljoen euro. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een structurele aanpak van het fietspadenproject in de Leopoldlaan. Daarvoor is er 1,6 miljoen euro Vlaams geld. Deze projecten zijn belangrijk voor Eeklo. We zijn blij dat Vlaanderen meer zal investeren in mobiliteit." (JSA)