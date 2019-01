Vlaams Belang neemt valse start in nieuwe gemeenteraad Eeklo Joeri Seymortier

03 januari 2019

08u59 0 Eeklo Kevin Roos, de verkozene voor het Vlaams Belang in Eeklo, heeft zijn eed als gemeenteraadslid nog niet kunnen afleggen.

Het Vlaams Belang neemt in Eeklo een valse start. Woensdagavond hebben alle nieuwe gemeenteraadsleden van Eeklo de eed mogen afleggen. Maar Kevin Roos werd niet naar voor geroepen. “Om de eed als gemeenteraadslid te kunnen afleggen moeten verschillende documenten in orde gemaakt worden en dat is in dit geval niet gebeurd”, zegt Odette Van Hamme, die de eedaflegging in goede banen moest leiden. “Het raadslid kan de papieren in orde brengen en de eed dan afleggen op de volgende gemeenteraad. Die wordt gehouden op maandag 28 januari.”

Kevin Roos is de enige verkozene voor het Vlaams Belang van Eeklo. Hij haalde op 14 oktober nog 223 voorkeurstemmen.