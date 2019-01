Vlaams Belang komt met maand vertraging toch nog in gemeenteraad Joeri Seymortier

29 januari 2019

11u56 0 Eeklo Vlaams Belang heeft sinds maandagavond dan toch een vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Eeklo.

Nieuwkomer Kevin Roos (29) legde maandagavond de eed af als gemeenteraadslid van Eeklo. Bij de installatie van de gemeenteraad begin januari kon dat niet gebeuren, omdat de nodige documenten van Roos toen niet in orde waren. Vlaams Belang heeft het een tijd zonder vertegenwoordiger moeten doen in Eeklo, maar daar brengt Kevin Roos nu verandering in. “Ik wil in ieder geval mijn stem laten horen, en zal regelmatig agendapunten op de agenda van de gemeenteraad plaatsen”, belooft Roos.

Vlaams Belang haalde op 14 oktober vorig jaar zeven procent van de stemmen, en krijgt daarvoor één zetel in de gemeenteraad. Kevin Roos was lijsttrekker en haalde 223 voorkeurstemmen.