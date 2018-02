Vinylplaten schatten op Repair Café 10 februari 2018

Vzw De Verstelling organiseert op zaterdag 10 februari een samenkomst van Repair Café Eeklo. Deze editie vindt plaats van 9.30 tot 12 uur in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136 in Eeklo. Iedereen kan langskomen met kapot elektrisch of ander materiaal, kransen, kledij en textiel. Er is voor deze editie ook fietsherstel en wie dat wenst kan zijn of haar vinylplaten laten schatten. Info: www.eeklo.be. (JSA)