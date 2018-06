Vierkoppige bende steekt en besteelt cannabisdealer 05 juni 2018

02u49 0

Een vierkoppige bende heeft in Waarschoot een cannabisdealer neergestoken en daarna zijn voorraad gestolen. De daders zijn afkomstig uit Eeklo, maar hebben Russische roots. In de rechtbank wezen ze met de vinger naar elkaar.





De vier twintigers vielen in de nacht van 4 april 2017 binnen bij een dealer, waarvan ze wisten dat hij minstens een halve kilogram cannabis had. Ze zwaaiden met wapens, die volgens hun verklaringen vals waren, en werkten de dealer op de grond. Tijdens de schermutseling kreeg de dealer een messteek in zijn rug. De wonde was vijf centimeter diep. "Door dat voorval werden de daders eerst vervolgd voor poging doodslag", wist de procureur. Na de vechtpartij ging de bende aan de haal met de drugs.





Het gerecht tastte lang in het duister, maar toen een van de bendeleden verhoord werd voor een andere vechtpartij, controleerden de speurders zijn gsm. Daarop werden foto's gevonden van de vier beklaagden die voor de overval met hun wapens pronken in de wagen en erna met de gestolen zakjes drugs. Ook een vijfde verdachte kwam in beeld omdat hij de bende in contact zou hebben gebracht met de dealer.





Omdat de verdachten allemaal verschillende verklaringen aflegden, is het niet volledig duidelijk wie de overval heeft bedacht en wie de messteek toediende. Bij een eerste verhoor kwam beklaagde D.P. in beeld als bendeleider, maar bij een volgende ondervraging legden drie van de bendeleden alle schuld bij beklaagde M.N.. "Daarom worden ze alle vier als mededader gedagvaard", verduidelijkte de procureur, die voor elk van hen zes jaar cel vorderde. Het vonnis volgt op 18 juni. (WSG)