Vier mysterieuze kadavers in gracht langs Leischoot 16 februari 2018

02u45 0 Eeklo Bij een wandeling met haar hond in de Leischoot in Zomergem heeft dierenarts Karen Verdegem maandag een mysterieuze en lugubere ontdekking gedaan: er lagen vier kadavers in de gracht, in vergevorderde staat van ontbinding. Gisteren ontdekte ze ook eieren, wat kan wijzen op vergiftiging.

"De kadavers zijn de restanten van ofwel vossen, ofwel honden", doet Verdegem haar verhaal. "Ook een bevriende dierenarts, iemand van Natuurpunt en een onderzoekster van de Universiteit Antwerpen vermoeden, op basis van de foto's die ik nam, dat het eerder om honden dan om vossen gaat."





De technische dienst van de stad Eeklo haalde de kadavers gisteren op. Ze zullen de komende dagen onderzocht worden. Hoe lang de kadavers er al liggen, en hoe ze daar terecht kwamen, in vooralsnog onduidelijk. Feit is dat de vier dieren dicht bij elkaar lagen en zich in dezelfde staat van ontbinding bevonden. De logische denkpistes zijn dat de dieren in de gracht gedumpt door een vossenstroper, of dat iemand enkele honden kwijt wilde. Vooral bij gestroopte vossen is het dumpen een courante praktijk.





Bij nieuw nazicht gisteren bleek evenwel dat er bij de dieren een vijftal kleine eieren liggen. Enkele daarvan waren opengebeten. "Dat kan geen toeval zijn", denkt boswachter Filip Van den Bossche uit Eeklo. "Om dieren te vergiftigen worden vaak eieren gebruikt. Mensen spuiten dan gif in. Een dier dat ervan eet, bezwijkt snel. Een mens trouwens ook. Wie dit zou doen? Misschien boeren uit de buurt, die het bezoek van de vossen beu zijn. Het is hoe dan ook schandalig. Als duidelijk wordt dat de eieren gif bevatten, kan Vogelbescherming Vlaanderen zich trouwens burgerlijke partij stellen."





De politie van de LoWazone, die het onderzoek in handen heeft, zal de kadavers onderzoeken. Na het weekend moet er meer duidelijkheid zijn. Toxicologisch onderzoek zal er wellicht niet komen: dat is te duur. Tips zijn welkom bij de politie via 09/240.74.00 of recherche@lowazone.be. (OSG)