VIDEO. Wie herkent de twee mannen die inbraken in Loods 3 in Eeklo? Jeffrey Dujardin

10 april 2019

17u16 4 Eeklo De federale politie heeft beelden verspreid van de twee daders die vorig jaar in de nacht van 26 op 27 december inbraken in de winkel ‘Loods 3' in de Leopoldlaan 88 in Eeklo.

Rond 00.58 uur kwam een eerste dader binnen via een opengebroken raam. Hij deed onmiddellijk de elektriciteitskast open en trok de bedrading los om op die manier het alarmsysteem uit te schakelen. De dader ging na zijn verkenning opnieuw door het raam naar buiten. Bijna een uur later, rond 01.53 uur, kwam de dader terug met een kompaan. Ze doorzochten de hele winkel, maar zijn uiteindelijk met een kleine buit vertrokken.

De eerste dader is een jonge man met een verzorgde baard en snor en een donkere zware bril. Hij heeft donker haar, droeg een donsjas en sportschoenen met zwart vooraan en wit achteraan. Hij had een klein zaklampje in zijn mond. Hij had een Nike rugzak bij met het opschrift ‘Just Do It’. Deze dader kan ook gelinkt worden aan inbraak in de Carrefour Express in het Vlaams-Brabantse Beersel op 8 februari 2019. De tweede dader is ouder dan zijn kompaan. Hij droeg een zwarte jas met kap, met een witte streep op de rug en zakken met ritsen. Hij droeg ook een bleke broek, zwarte schoenen en bleke handschoenen.

Tips zijn welkom op het gratis nummer 0800/30 300 of via het onlineformulier.