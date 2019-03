VIDEO. Storm trekt door het Meetjesland: ravage aan het kerkhof in Eeklo, Jean Pierre Monseré afgelast en verschillende wagens beschadigd op parking restaurant Jeroen Desmecht Jeffrey Dujardin en Joeri Seymortier

10 maart 2019

18u36 12 Eeklo Het stormweer heeft zondag lelijk huisgehouden in onze regio. In Lembeke ging een boom aan restaurant Ter Heide neer, waardoor verschillende wagens schade opliepen. In Eeklo sneuvelde dan weer een deel van de kerkhofmuur.

Door het noodweer besloot het ministerie van Binnenlandse zaken om het noodnummer 1722 te activeren. Bij de politie en de brandweer lopen de oproepen massaal binnen. “Rond 16 uur zaten we ongeveer aan 100 meldingen", klinkt het in de politiezone Meetjesland centrum. Ook de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem had toen al een vijftigtal meldingen gekregen. “En de telefoon blijft rinkelen", klonk het daar.

In Lembeke richtte het stormweer een ravage aan op de parking van restaurant Ter Heide in de Tragelstraat. Daar viel een boom op verschillende wagens. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk. Ook in Middelburg kwam een boom los door de hevige windstoten, waardoor enkele ondergrondse leidingen schade opliepen. In Oostmolen-Noord in Aalter sneuvelde een grote boom, maar die belandde niet op de rijweg.

De voetbalkantine van KFC Excelsior Balgerhoeke verloor dan weer het dak door het stormweer. Net zoals een huis in de Kleistraat in Zomergem. Ook raakte de vissersboot ‘bou8' op het dorpsplein in Boekhoute beschadigd. In Boelare in Eeklo ging dan weer de balustrade van een dakterras tegen de grond. Ook basisschool De Hei(r)akker in Lembeke heeft schade door het stormweer . Daar vlogen de zonnepanelen van het dak. De speelplaats zal morgen gedeeltelijk afgezet zijn, maar de school zal wel open zijn.

Door het noodweer is de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré niet doorgegaan. De wielerwedstrijd ging normaal van start in Aalter, en zou daarna onder andere langs Deinze en Zulte passeren. Eerst werd beslist om de koers in te korten, maar uiteindelijk besloot de organisatie de wedstrijd af te gelasten. “Na overleg tussen de plaatselijke autoriteiten, de organisatoren en de UCI is er beslist om de wedstrijd te annuleren”, tweette Bingoal Cycling Cup. “De veiligheid van de renners en toeschouwers op het plaatselijk circuit kan niet gegarandeerd worden, de risico’s zijn te groot door de wind.”

In Eeklo is dan weer een deel van de kerkhofmuur gesneuveld door de storm. Bewoners van de Smissestraat en de Vaakweg in Sint-Laureins moesten het zondag een tijdje zonder water doen doordat een boom op een leiding belandde. Ook op de Europalaan in Aalter, de N9 in Lievegem en de Rijkestraat in Oosteeklo veroorzaakte een omgewaaide boom overlast: daar kon het verkeer in beide richtingen niet passeren.