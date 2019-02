VIDEO. Kat komt gedrenkt in olie thuis: “Waarschijnlijk hebben ze hem in brand proberen steken, hij heeft het maar nipt overleefd”



Jeroen Desmecht

21 februari 2019

15u39 0 Eeklo Jessica D’hondt (40) uit Eeklo trof dinsdagavond haar 4-jarige kater ‘VDC’ op sterven na dood aan voor haar achterdeur. Het diertje was gedrenkt in een soort olie, met zware uitslag en brandwonden op de huid als gevolg. “Samen met de dierenarts hebben we hem meermaals onder de douche gestoken om de olie uit zijn vacht te krijgen”, weet Jessica. “Wie hierachter zit, weet ik niet. Maar dit is geen dom ongeval.”

De feiten vonden plaats in de buurt rond de Euerardstraat, waar Jessica samen met haar vader en drie katten woont. Jessica was dinsdagavond samen met haar broer aan het werk in de tuin toen haar kat plots voor de achterdeur stond. “Ik dacht eerst dat er een grote rat in onze tuin zat, zo slecht zag hij eruit”, reageert de aangeslagen eigenares. “Zijn huid zat vol met een soort olie, waarschijnlijk benzine. Het stonk enorm. We hadden niet gedacht dat hij dit nog zou overleven.”

Behalve de olie in zijn vacht, heeft de kater ook brandwonden rond zijn hals. “Waarschijnlijk hebben ze hem in brand proberen steken, maar is hij nog kunnen vluchten. Zoiets weet je natuurlijk nooit zeker, maar dit is geen dom toeval.”

Ook de dierenarts die ter plaatse kwam, bevestigt het vermoeden van de aangeslagen dame. “Katten zullen van nature uit zo ver mogelijk wegblijven van olie, vanwege de sterke geur”, klinkt het aan de telefoon. “Het zou mij sterk verbazen moest dit accidenteel zijn.”

VDC is momenteel aan de beterhand, maar het diertje ziet nog steeds af. “Hij mag zich niet wassen, want dan zou hij wel eens een vergiftiging kunnen oplopen”, zegt Jessica. “Maar een kat met een vuile vacht houdt niet zomaar op met zichzelf te wassen.”

Wie er achter de mishandeling van de kat zou zitten, is voor de eigenares niet duidelijk. Wel zou het volgens haar niet het eerste incident zijn geweest. “Een vriendin zei me dat een groep jongeren een tijdje terug een kat in de lucht aan het gooien waren, maar of er een verband is tussen beide feiten, weet ik niet.”

Bij de politie zeggen ze geen weet te hebben van gelijkaardige incidenten, maar de wijkagent zal nu een wel een extra oogje in het zeil houden. “We vragen om zo’n incidenten steeds te melden. Zo krijgen we een duidelijker beeld van de situatie, en hebben we meer kans om de eventuele dader(s) te vatten", aldus de politie.