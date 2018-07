Vic Bruggeman duwt Open Vld-lijst 11 juli 2018

Open Vld Eeklo heeft haar lijst zo goed als klaar. Opvallend: Koen Waterschoot komt over van Groen en Vic Bruggeman wordt lijstduwer.





Schepen en lijsttrekker Christophe De Waele heeft ondertussen 24 van de 27 kandidaten. Met Vic Bruggeman, de zaakvoerder van Imabru, komt er een nieuwe lijstduwer. "Ik stond in 2000 en 2006 al eens op de lijst en maak nu mijn comeback", zegt Bruggeman. "Kleuren van partijen vervagen. We willen Eeklo vooral vooruit helpen."





De tweede plaats is voor huidig schepen Ann Van den Driessche. Op drie komt Nicole De Munter en vier is voor Janvier Buysse. De vijfde plaats is voor gemeenteraadslid Caroline D'Aubioul. Plaats zes is voor huisarts Koenraad Waterschoot, die met slaande deuren bij Groen vertrok en nu voor Open Vld opkomt.





Nog bekende namen op de lijst: Mike Christiaens van de nieuwe Press Shop, Thierry Lippens van 'Allez allez Zimbabwe', Annie Maes die 25 jaar in café Brouwershuis stond, Christine Rasselle van sandwichbar Kaaiken, ouwe getrouwe Carinne Roets en Luc Soens als nationaal directeur van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen. Ook Lieva Claeys, Britt De Vlaeminck, Ronny Meese, Glenn Moeraert, Virgina Tack, Chelsea Van Vooren, Tommy Vandemaele, Thomas Vanderbruggen, Erna Vercruysse, Stephaan Vlassenroot en Roger Volckaert staan op de lijst. (JSA)