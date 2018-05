Verticaal tuinieren 25 mei 2018

Op dinsdag 29 mei is er een Volle- maanlezing, door het Plattelandscentrum Meetjesland en de Landelijke Gilden. Deze keer over 'verticaal tuinieren', waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van muren en schuttingen. Ideaal voor een balkon of een kleinere stadstuin. De lezing vindt plaats in de Huysmanhoeve, Bus 1 in Eeklo en begint om 19 uur. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht op huy smanhoeve@plattelandscen trum.be of 09/327.04.47. (JSA)