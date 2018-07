Vertelavond in boomgaard 25 juli 2018

Op vrijdag 27 juli om 21 uur wordt een Vollemaanlezing gehouden in de sfeervolle boomgaard van de Huysmanhoeve in de Bus in Eeklo. Verteller en acteur Wennie De Ruyck diept verhalen op rond de thema's erfgoed, smaak, natuur en landbouw. Lise Vanlerberghe zal die verhalen live verbeelden in haar eigen tekenstijl. Deze tekeningen worden direct geprojecteerd, zodat de kijkers en luisteraars dit kunnen volgen. Gratis toegang, maar inschrijven is verplicht. Info: huysmanhoeve@plattelandscentrum.be of 09/327.04.47. (JSA)