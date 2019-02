Vermiste poes Patchouli terug bij baasje Jeffrey Dujardin

25 februari 2019

14u36 0 Eeklo De lokale politie van Meetjesland Centrum heeft vandaag een kat kunnen herenigen met haar baasje. Patchouli werd afgelopen weekend gevonden en kon vanmiddag terug naar huis gaan.

De kat werd in Eeklo gevonden en binnen gebracht in het commissariaat. “Zo’n mooie raskat moest toch van iemand zijn”, klonk het bij de politie. “In de bench wilde hij niet, dus mocht Patchouli vrij rondlopen. Hij vond een warm plekje in een kast in de meldkamer. In tussentijd ging Politiezone Meetjesland Centrum op zoek naar de eigenaar o.a. via Facebook en Twitter.” De kat was gechipt maar de eigenaar bleek niet geregistreerd te zijn. Via een tip van een alerte dierenarts kon het baasje van Patchouli toch gevonden worden. Deze middag kwam ze haar kat halen, waarna ze terug naar huis in Lovendegem gingen. De kat was al twee weken vermist.