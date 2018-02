Verkeerslichten aan 'teut' weer kapot 15 februari 2018

De verkeerslichten aan de 'teut' in Eeklo zijn gisteren weer een tijdlang kapot geweest. De voorbije weken gebeurde dat al vaker.





De teut is het drukste kruispunt van Eeklo: de kruising van de N9 met de Ringlaan en de aantakking op de N49. Gisterenvoormiddag waren de verkeerslichten daar voor de zoveelste keer buiten werking, en dat veroorzaakte verkeerschaos. De stad Eeklo dringt bij wegbeheerder AWV aan om voor een grondige oplossing te zorgen.





"We hebben het regelmatig uitvallen van de verkeerslichten op de teut al verschillende gemeld aan AWV", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "De problematiek is gekend bij AWV. Er moet een volledige uitmeting gebeuren om de fout of het vals contact te vinden. Die uitmeting staat voorlopig gepland op 19 februari om 9 uur. De politie is alvast gevraagd om dan bijstand te verlenen. Ik heb nu nog eens aangedrongen op een snellere interventie, want de toestand op dat kruispunt is zonder werkende verkeerslichten te gevaarlijk." (JSA)