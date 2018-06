Verkeerslichten aan kruispunt 'Teut' blijven probleem 19 juni 2018

02u30 0

De lichten aan het kruispunt 'Den Teut' in Eeklo zijn de voorbije week al verschillende keren uitgevallen. De stad vraagt dringend maatregelen.





Den Teut is het kruispunt van de N9 met de Ring (R43) in Eeklo en is zowat het drukste kruispunt van de stad. Vorige week zijn de lichten al verschillende keren uitgevallen. Er gebeurde op het kruispunt zelfs een ongeval door de chaos. "De laatste tijd is het bijna dagelijkse kost dat de lichten op 'Den Teut' kapot zijn", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Wij laten dat altijd weten aan wegbeheerder AWV, maar ons geduld geraakt op. Ik heb nu een e-mail gestuurd naar AWV met de vraag om een structurele oplossing. Het kan niet dat verkeerslichten daar elke dag uitvallen en het verkeer in de war sturen. Als stad kunnen we niet veel meer doen dat het probleem aankaarten. Wij hebben de wegen daar niet in ons beheer."





AWV belooft het probleem nog eens te bekijken en voor een snelle oplossing te zorgen. (JSA)