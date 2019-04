Verkeershinder in Cocquytstraat en Zakmeersstraat Joeri Seymortier

11 april 2019

17u26 2 Eeklo De komende dagen zal er verkeershinder zijn in de Cocquytstraat en de Zakmeersstraat in Eeklo.

De Cocquytstraat wordt op 13 en 14 april afgesloten ter hoogte van nummer 43, telkens tussen 8 en 12 uur. De omleiding loopt via de Vlamingstraat. Daar wordt de rijrichting omgedraaid. De Vlamingstraat is via de Cocquytstraat bereikbaar, en niet via de Collegestraat.

In de Zakmeersstraat is er hinder van 15 tot en met 20 april. Een mobiele kraan en een stelling in de Zakmeersstraat zullen de doorgang voor autoverkeer vanuit de Roze hinderen. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De Zakmeersstraat is bereikbaar via de Ghevers.

Info: www.eeklo.be.