Verkeersactie: achtervolging op man onder invloed van drugs 23 april 2018

04u31 2

De politie van Meetjesland-Centrum heeft op zaterdagavond een onaangekondigde controleactie georganiseerd op de baan in Eeklo. Er werd gewerkt met vaste haltes en een mobiele patrouille.





De politie nam in totaal 123 ademtesten af. Acht bestuurders hadden te veel gedronken. Twee personen moesten hun rijbewijs zelfs voor minstens vijftien dagen afgeven. Niet iedereen werkte overigens even goed mee: tijdens de mobiele controles vluchtte één chauffeur weg. Hij bleek onder invloed van drugs, en in zijn auto werd nog cannabis en speed aangetroffen.





In het centrum van Eeklo negeerde een fietser ook rode verkeerslichten. Hij bleek dronken en mag dat binnenkort uitleggen aan de politierechter. "Met dit krachtig signaal willen wij duidelijk maken aan de bevolking dat verkeersveiligheid in onze politiezone een prioriteit is", valt te lezen in een communiqué. (OSG)