Verdachten van inbraak juwelenwinkel opgepakt na tip van juwelier Wouter Spillebeen en Sam Ooghe

25 februari 2019

09u44 0 Eeklo Drie personen die ervan verdacht worden de inbraak te hebben gepleegd bij juwelenwinkel Queens in de Stationsstraat in Eeklo, zijn opgepakt. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De dieven gingen er in de nacht van donderdag op vrijdag vandoor met ongeveer 15.000 euro aan juwelen.

De juwelier die boven de winkel woont, werd rond 3 uur wakker van een hels lawaai. Inbrekers hadden het rolluik kapot gemaakt waren in de winkel binnengedrongen. Daar sloegen ze de vitrinekasten aan diggelen en graaiden ze zo veel mogelijk juwelen mee. Toen de juwelier duidelijk maakte dat hij thuis was, sloegen ze op de vlucht. Ze lieten nog buit vallen, waardoor de straat bezaaid lag met juwelen. De juweliers konden nog net zien dat de daders met drie waren.

Camerabeelden

De uitbaters bleven na de inbraak niet bij de pakken zitten. Ze vermoedden dat de drie daders de dag ervoor op prospectie waren gekomen naar de winkel. Ze gingen naar andere juwelenwinkels in Eeklo en Waarschoot en ook daar waren de mannen langs geweest. Op camerabeelden herkende de juwelier de mannen, waarna hij de beelden doorspeelde aan de politie.

Het onderzoek raakte in een stroomversnelling door die tip. De politie viel binnen op twee adressen in Eeklo en kon meteen één verdachte oppakken. De twee anderen werden later ook aangetroffen. “De politie kon de drie verdachten identificeren en oppakken”, aldus woordvoerster An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Ze werden voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste om twee van hen aan te houden. De derde werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.” Of de slachtoffers hun juwelen nog terug zullen zien, valt nog af te wachten.