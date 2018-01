Verdacht van brandstichting aan huis ex VADER VAN TWEE, DIE CELSTRAF RISKEERT, KRIJGT BEZOEK VAN VROUW IN GEVANGENIS JURGEN EECKHOUT

25 januari 2018

02u45 0 Eeklo Onvoorwaardelijke liefde, ze bestaat. Cathy V. uit Eeklo blijft haar ex in de gevangenis bezoeken, ondanks dat hij verdacht wordt van zwaar partnergeweld, belaging en zelfs brandstichting aan haar garage. Ronny G. riskeert drie jaar en drie maanden cel en 8.000 euro boete.

"Mevrouw V. en mijn cliënt vormen een gezin dat al jaren een knipperlichtrelatie heeft, wat nog zwak is uitgedrukt", zegt zijn advocate. "Als alles goed gaat, is er niets aan de hand. Komt hij in een stresssituatie terecht, dan escaleert het. Mevrouw heeft een zeer brede tolerantiegrens." Ze heeft inderdaad al het een en ander moeten doorstaan en bleef hem ondanks alles steunen. Hij werd al eens in 2016 veroordeeld voor belaging en slagen.





Ontkennen

Ze woonden niet meer samen, maar vorig jaar escaleerde de situatie volledig. "Hij werd uit zijn appartement gezet na een huurgeschil. Dat heeft veel ruzie veroorzaakt." Na zo'n ruzie, op 27 mei, belandde de vrouw in het ziekenhuis nadat hij haar een kopstoot gegeven had. Uiteindelijk kende de situatie een absoluut dieptepunt met een brandstichting, die hij tot op vandaag nog steeds ontkent. "Er zijn 's nachts twee stokken in brand gestoken onder de garagepoort terwijl zijn vrouw en twee minderjarige kinderen in de woning aanwezig waren", legt de procureur uit. "Het is totaal irreëel dat hij de feiten heeft gepleegd. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen zonder dat er gewonden vielen. Hij verklaarde dat hij niet in de buurt was van de woning op het moment van de brand, maar verschillende buren hebben hem daar wel gezien. Hij heeft zelfs zijn zoon een bericht gestuurd omdat hij hem in de zetel had zien zitten. Het is enkel mogelijk als hij daar daadwerkelijk is geweest."





De man, die ook zwaar verslaafd is aan speed, geeft alle feiten op de brandstichting na, toe. Ook al begon hij zelf over een brand tijdens zijn verhoor bij de politie over het partnergeweld. "Ik zweer het, ik heb die brand niet aangestoken. Ik was aan het schilderen in mijn appartement met een vriend." Die man ontkende trouwens dat hij op dat moment samen met G. aan het schilderen was. "Ik heb gezien hoe mijn vrouw en kinderen in shock waren na een vorige (accidentele, red.) brand. Ik zou hen dat toch niet kunnen aandoen?" Volgens zijn advocaat heeft de vrouw, die het irriterende gedrag van de man zo beu was, zelfs spijt van haar klacht. "Ze gaat hem samen met de kinderen regelmatig bezoeken in de gevangenis."





Leven op rails

Ronny G. beseft zelf dat er dringend iets moet veranderen, zodat hij leven weer op de rails krijgt. "Het is de laatste keer dat ik hier sta. Ik wil een goede vader zijn voor mijn kinderen en een goeie man voor mijn vrouw." Op 7 februari kent hij zijn straf.