Verbouwing Sint-Jozefkerk van binnen zien? Vrijdagavond krijg je rondleiding Joeri Seymortier

13 maart 2019

16u50 0 Eeklo De stad Eeklo geeft op vrijdag 15 maart om 19 uur een informatieavond over de verbouwing van de Sint-Jozefkerk naar een kinderopvang.

Momenteel wordt volop geklopt en getimmerd in de voormalige Sint-Jozefkerk in de Abdijstraat in Eeklo. Tegen de zomer moet daar de nieuwe kinderopvang @bij komen. “Er wordt vrijdagavond een rondleiding voorzien in de voormalige Sint-Jozefkerk, die nu omgebouwd wordt tot kinderopvang”, zegt schepen van Kinderopvang Ann Van den Driessche (Open Vld). “Vrijdagavond willen we iedereen de plannen voorleggen. Er is ook een inspraakmoment voorzien waarbij de buurt haar visie kan geven over de inrichting van de omgeving. De infoavond vindt plaats in het parochiaal centrum in de Abdijstraat.”