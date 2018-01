Verbouwing De Herbakker zaait onrust UITBATERS DE BAKKEREI WILLEN CULTUURCAFÉ GEEN MAANDEN SLUITEN JOERI SEYMORTIER

25 januari 2018

02u45 0 Eeklo Twee miljoen euro. Dat is het gigantische bedrag dat de stad Eeklo opzij legt voor de verbouwing van het cultuurcentrum De Herbakker. Maar de plannen zorgen voor onzekerheid bij de uitbaters van het cultuurcafé De Bakkerei. "De plannen zijn zo ingrijpend dat wij wellicht maanden zullen moeten sluiten. Maar de stad geeft ons geen duidelijkheid", zeggen Eddy De Ketelaere en zijn vrouw Nagiba.

Vorige maand werd door het stadsbestuur van Eeklo nog aangekondigd dat de verbouwingswerken van het cultuurcentrum en cultuurcafé in juni al zouden starten, om op die manier vooral in de kalme zomermaanden te kunnen werken. Maar nu blijkt dat er nog niet eens een plan op tafel ligt en dat ook de bouwvergunning nog niet aangevraagd is. Als de verbouwingswerken in juni moeten starten, zou alles vanaf nu wel heel erg snel moeten gaan.





Extra verdieping

"Wij zitten in onzekerheid en niemand geeft ons antwoorden", zeggen Eddy De Ketelaere en zijn vrouw Nagiba. Zij zijn de uitbaters en concessiehouders van het cultuurcafé De Bakkerei, dat in De Herbakker huist. "Wij zijn al lang vragende partij voor een beperkte uitbreiding van het cultuurcafé. Nu kunnen hier zeventig gasten zitten, maar bij een uitverkochte voorstelling willen meer dan driehonderd bezoekers een drankje. Een beperkte uitbreiding zou perfect kunnen aan de kant van de vensters, door daar iets aan te bouwen. Op die manier zouden we tijdens de werken ook open kunnen blijven. Maar de stad ziet het veel groter en wil alles veranderen. Ons cultuurcafé zou komen op de plaats waar nu de inkom van het cultuurcentrum is, en er zou zelfs met een verdieping gewerkt worden. Jammer genoeg worden wij als uitbaters helemaal niet bij de opmaak van de plannen betrokken. Ook de timing is voor ons een raadsel. Maar wij willen echt wel weten hoe het zit. Wij hebben een concessie voor vijftien jaar en hebben daar nog maar negen jaar van uitgedaan. We hebben destijds zwaar geïnvesteerd en zomaar enkele maanden sluiten en zonder inkomen vallen, kan gewoon niet voor ons."





Overleg volgt

Bij het stadsbestuur klinkt het dat volop aan de plannen gewerkt wordt, en dat dit in overleg met de uitbater van De Bakkerei zal gebeuren. "Er is vandaag enkel nog maar een schets en nog geen echt plan van een architect", zegt schepen van Cultuur Rita De Coninck (CD&V+). "Het klopt dat we zouden kiezen voor een inbreiding, en dus het cultuurcafé in het bestaande gebouw willen vergroten en een verdieping maken. Het blijft onze bedoeling om met die werken voor de zomer nog te starten. We hopen dat er snel een plan is, zodat we ook definitief de timing kunnen vast leggen. Dat is niet alleen nodig voor de mensen van het cultuurcafé, maar ook voor de opmaak van de programmatie van het nieuwe seizoen."





Marc Windey (SMS) vindt het niet kunnen dat er nog zoveel onduidelijkheden zijn. "Het gaat om een project van 1,9 miljoen euro. Daarmee bouw je twee villa's met een zwembad", zegt Windey. "Maar wat de stad precies gaat doen en hoe ze de situatie met de concessiehouder gaan oplossen, weet nog niemand. Ik begrijp dat niet. Waarom wordt overal verkondigd dat de werken voor de zomer starten? Er is nog geen plan, en dan heb je minstens nog eens honderd dagen nodig om de bouwvergunning te bekomen. Dit kan nooit lukken. Schep daar toch eens duidelijkheid over!"