Verbauwenbad wordt duidelijk gesmaakt: nieuw zwembad lokt tot 3 keer meer zwemmers Afgetreden schepen van Sport blikt met tevreden gevoel terug Joeri Seymortier

04 januari 2019

10u21 0 Eeklo Het nieuwe zwembad van Eeklo lokt een pak meer zwemmers. De drie eerste maanden kwamen al 60.000 mensen zwemmen. Verwacht wordt dat er twee tot drie keer meer zwemmers naar het Verbauwenbad zullen komen, in vergelijking met het oude zwembad van Eeklo. De kers op de taart van de afgetreden schepen van Sport, Dirk Van de Velde.

De opening van het Verbauwenbad verliep vorige zomer nogal hobbelig. Meteen na het openingsweekend moest het zwembad al weer dicht, omdat scheurtjes ontdekt waren in de badkuip. Maar op het einde van de zomer ging het zwembad wel open. En dat nieuwe waterparadijs valt duidelijk in de smaak bij de zwemmers.

“Het is echt een pak drukker in het nieuwe zwembad dan in ons oud zwembad”, zegt voormalig schepen van Sport Dirk Van de Velde (CD&V), die het dossier in de vorige legislatuur mocht trekken, maar nu in de oppositie zit. “De cijfers spreken boekdelen. In amper drie maanden tijd hadden we aan de kassa evenveel inkomsten dan normaal in een jaar. We mogen er van uitgaan dat het nieuwe zwembad twee tot drie keer meer zwemmers zal lokken. Dat is ook nodig, want we hebben als stad zwaar geïnvesteerd. Een juiste prijs bepalen is moeilijk, want in het prijskaartje zit ook de afbraak van de voorkant van de sporthal, nieuwe burelen en de nieuwe cafetaria voor het hele Sportpark. Maar we mogen uitgaan van een prijskaartje van acht miljoen euro voor het zwembad zelf. Gelukkig hebben we voor dit dossier ook 750.000 euro subsidie binnen gehaald. Ik blijf er voor pleiten dat Vlaanderen voor zo’n investeringen tot dertig procent mee zou betalen. Dat zou alles financieel veel dragelijker maken voor de gemeenten.”

Olympisch dorp

Op de politieke banken van Eeklo is er de voorbije jaren veel discussie geweest over de uitbouw van het Sportpark en het zwembad. Dirk Van de Velde blijft achter het dossier staan. “Dit is echt een topinvestering”, zegt de man. “Het hele Sportpark is esthetisch zeer geslaagd. Ik verwacht nog veel van de bijkomende investeringen, zoals het nieuwe hockeyterrein, tennisvelden en minigolf, en de heuvelzone. Door al die bijkomende zaken kan het Sportpark een echt olympisch dorp worden.”

Kers op taart

Dirk Van De Velde is nu ‘schepen af’ en zit op de oppositiebanken. Was de bouw van het zwembad en de uitbouw van het Sportpark zijn politieke kers op de taart? “Ik vind het fantastisch dat we dit project volbracht hebben zonder al te grote hindernissen”, zegt Van de Velde. “De echte kersjes op de zwemtaart zou toch de afwerking van het geheel zijn. Ik hoop nog op het minigolfterrein waarvan Dirk Martens al een hele detailstudie heeft gemaakt, het sporthome op de site van de Blokhutten, en mijn idee van skateramps in de heuvel achteraan het terras van het Sportpark. Ik ben in ieder geval zeer tevreden en dankbaar voor de samenwerking die ik mocht ervaren met de sportraad en de sportdienst. Nu ga ik de dossiers verder vanuit de oppositie met een kritisch oog blijven opvolgen”, zegt Dirk Van de Velde nog.