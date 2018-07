Verbauwenbad opent (definitief) op 1 augustus 23 juli 2018

02u23 1

Het splinternieuwe zwembad van Eeklo, het Verbauwenbad, zal op woensdag 1 augustus officieel open gaan voor het publiek.





Het nieuwe zwembad werd eigenlijk al begin deze maand officieel geopend, maar moest meteen na het openingsweekend weer dicht. Er werden kleine waterlekjes vastgesteld in de nieuwe kuip en de aannemer moest die eerst wegwerken. Normaal zou het zwembad dan vandaag, maandag 23 juli, weer open gaan voor het publiek. Maar ook die datum wordt niet gehaald. Nu wordt het woensdag 1 augustus, en die datum zou nu echt definitief zijn.





"De afgelopen weken werden al heel wat knelpunten in het Verbauwenbad weggewerkt, maar in de loop van volgende weken worden nog enkele laatste zaken aangepakt", zegt schepen van Sport Dirk Van de Velde (CD&V+). "Wij als stad hebben nu samen met Farys beslist dat het Verbauwenbad op woensdag 1 augustus door het publiek en de zwemclubs in gebruik kan genomen worden. Vanaf dan kan iedereen genieten van deze mooie investering."





De bouw van het nieuwe zwembad heeft Eeklo 9,5 miljoen euro gekost.





(JSA)