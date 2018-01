Verbauwenbad eerste keer gevuld 02u48 19 Foto Joeri Seymortier De aannemer liet het nieuwe zwembad voor het eerst vol lopen met water.

Het nieuwe zwembad in Eeklo is voor het eerst gevuld met 'testwater'. De constructie is klaar en de aannemer wil op die manier de technische installatie testen.





Het nieuwe zwembad zal Verbauwenbad genoemd worden, naar de bekende Eeklose zwemfamilie Verbauwen. De opening van het nieuwe zwembad staat begin juli gepland. "De werken gaan vlot", zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld) die een werfbezoek deed. "Ondertussen werd het zwembad een eerste keer volledig gevuld om de installatie te testen. Met water in de kom ziet het nieuwe zwembad er alvast erg groot en indrukwekkend uit. (JSA)