Veiligheidsavond in AZ Alma 20 april 2018

De politiezone Meetjesland Centrum organiseert op 8 mei een Veiligheidsavond in het auditorium van het AZ Alma in Eeklo. Het gaat om een informatieve bijeenkomst over veiligheid in de politiezone, omdat er onder de bevolking toch een onveiligheidsgevoel leeft. "In het eerste deel stel ik de verschillende diensten van ons korps en hun werking voor", legt korpschef Antoinette Vanden Bossche uit. Tijdens het tweede deel kunnen de bezoekers infostanden bezoeken en vragen stellen. Een kleine demonstratie is dan ook mogelijk." De politie organiseert de veiligheidsavond voor het eerst. Tijdens de info-avond, die om 20 uur begint, komen thema's zoals inbraakpreventie, cybercriminaliteit en alcohol en drugs in het verkeer aan bod. (JEW)