Veiliger oversteken aan kinderopvang Balgerhoeke Joeri Seymortier

19 december 2018

08u21 0 Eeklo De kinderen van de stedelijke opvang in Balgerhoeke in Eeklo kunnen door extra verlichting, veiliger de straat oversteken.

Boven het zebrapad aan de opvang in Balgerhoeke werd nieuwe accentverlichting geplaatst. De stad investeerde een kleine 2.000 euro. “De accentverlichting was een vraag van het kinderparlement en van de ouderraad”, zeggen de schepenen Ann Van den Driessche en Christophe De Waele. “We gaan daar graag op in, omdat het de veiligheid aan de opvang van Balgerhoeke echt verhoogt. Het zebrapad ligt daar aan een asverschuiving. Vooral ’s ochtends en ’s avonds als het donker is, was het zebrapad niet altijd even zichtbaar. Door de accentverlichting boven het zebrapad, is het daar nu een pak veiliger.”