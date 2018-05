Veel volk op eerste 'veiligheidsavond' 11 mei 2018

De Politiezone Meetjesland Centrum organiseerde voor het eerst een "Veiligheidsavond". Een informatieve bijeenkomst in het auditorium van AZ Alma in Eeklo over veiligheid in onze politiezone. Eerst was er de voorstelling en enkele cijfers van 2017 door de korpschef Antoinette Vanden Bossche. Opvallend daarbij was de het aantal gedwongen opnames, in 2017 kreeg de politie er 1 per week binnen. Daarnaast werden er ook 142 verontrustende opvoedingssituaties vastgesteld in 2017. "Wat best veel is", voegde de korpschef toe. Er werden ook 83 drugsdossiers opgesteld. Voor het verkeer in 2017 was het goed nieuws, van de meer dan 2 miljoen chauffeurs die gecontroleerd waren, bleken er amper 13.985 in overtreding. Goed voor 0,68 procent. Na de voorstelling konden de kijklustigen extra informatie krijgen over de verschillende politiediensten. (DJG)