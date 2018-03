Vandalen vernielen bomen die aangeplant werden door overleden zoontje 29 maart 2018

02u46 0 Eeklo Drie bomen in de tuin van de overleden moeder van Anita Batsleer (61) uit Eeklo zijn vergiftigd. Een harde klap voor de vrouw, want de bomen werden bijna 40 jaar geleden geplant door haar zoontje, die op 4-jarige leeftijd omkwam.

Na het overlijden van haar moeder in juni vorig jaar werd het ouderlijk huis in de Galgenstraat eigendom van Anita Batsleer. "Twee weken geleden merkte de tuinman de groeven in een boom op. Daarin werd een pesticide gegoten. Ook twee andere bomen in dezelfde hoek van de tuin werden toegetakeld."





Auto-ongeval

Anita reageert geschokt op de vergiftiging. Die bomen werden 40 jaar geleden geplant door haar zoontje Gunnar. Toen hij vier jaar was, sloeg het noodlot toe. Door ongeval met een wagen die van een oprit rolde kwam de jongen om het leven. "Toen waren de bomen nog scheuten. De bomen leefden verder, terwijl hij er niet meer was."





Wellicht gebeurde de vergiftiging al een tijd geleden toen Anita's moeder in het rusthuis verbleef. "Zo'n gif werkt traag. Het kan nog jaren duren voor ze door de wind omvallen."





Anita trok op aanraden van het agentschap Natuur en Bos naar de politie. "Iemand heeft de tuin onrechtmatig en met slechte bedoelingen betreden. Al is de kans klein dat we de dader vinden. Misschien had iemand last van de afvallende bladeren, maar daar ben ik nooit over aangesproken. En dat die bomen zoveel voor mij betekenden, dat wist uiteindelijk ook niemand", besluit Anita. (WSG)