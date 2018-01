Vanaf vandaag honderd kindjes in Oud Beukenhof 02u42 14 Foto Joeri Seymortier Een clown verwelkomt de kinderen die zaterdag al een kijkje kwamen nemen.

Kinderopvang Zuiderzon en Schatjeseiland in Eeklo huist voortaan in de voormalige gebouwen van het Beukenhof. De ombouw heeft 800.000 euro gekost. De nieuwe buitenschoolse kinderopvang van de stad Eeklo werd zaterdag officieel geopend. De zowat honderd kinderen kunnen er vanaf vandaag terecht. Burgemeester Koen Loete (CD&V+)en de schepenen Ann Van den Driessche (Open Vld) en Danny Smessaert (CD&V+) hebben nog meer plannen. "Het stopt niet met deze nieuwe Zuiderzon", zegt het drietal. "Aan het nieuwe zwembad zijn we ook BKO Dolfijn aan het bouwen en binnenkort start ook de ombouw van de oude kerk Sint-Jozef tot een kinderopvang. Ook daar zullen telkens honderd kinderen terecht kunnen. Elke dag staan 35 medewerkers en kinderverzorgsters klaar in onze vijf vestigingen. Omdat we blijven groeien, hebben we ook beslist om een derde coördinator aan te werven, naast onze vertrouwde gezichten Ann Goossens en Julie Lemaitre." (JSA)