Vanaf morgen: drie dagen zware hinder op N9 Eeklo Joeri Seymortier

10 april 2019

10u10 0 Eeklo Van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april is er zware verkeershinder op de Leopoldlaan (N9) in Eeklo.

Er wordt deze week al gewerkt in de Moeie en de Koning Albertstraat in Eeklo, en dat zorgt al voor heel wat verkeershinder. Vanaf donderdag komen daar nog eens de werken op de N9 in Eeklo bij. Verkeer van Eeklo naar Maldegem kan gewoon door, maar het verkeer van Maldegem richting Eeklo moet een omleiding volgen.

“Voor het kruispunt tussen de Ringlaan en de Leopoldlaan wordt een betonvak in de Leopoldlaan vervangen door asfalt”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Door te kiezen voor het herstellen van het asfalt wordt de hinder drastisch beperkt tot drie dagen in plaats van drie weken. Maar er zal drie dagen verkeershinder zijn. Het verkeer komende van Maldegem richting Eeklo wordt omgeleid via de Brugsesteenweg, Kunstdal, Kunstberg, de nieuwe rotonde aan AZ Alma en zo terug naar de Ringlaan. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone in de Leopoldlaan wel veilig passeren. In de richting van Eeklo naar Maldegem zal er geen hinder zijn voor het verkeer.”

Er zal een parkeerverbod voorzien worden langs één kant van de weg in Kunstdal om de doorstroming te verzekeren. Info: www.eeklo.be.