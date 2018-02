Vanaf donderdag werken in Zandvleuge 20 februari 2018

Vanaf donderdag 22 februari gaat er nog maar eens een belangrijke straat in Eeklo dicht voor wegenwerken. Deze keer is het de Zandvleuge, in het deel tussen de Blommekes en de Stuifzandstraat.





De werken starten op donderdag 22 februari en duren tot eind april. "De riolering zal hier vernieuwd worden en er wordt een betonnen constructie gebouwd die als collector en overstort voor de rioleringen moet dienen", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de Zandvleuge afgesloten voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel passeren."





Er is een omleiding via Blommekens, Boelare en de N9. Op donderdagvoormiddag, tijdens de wekelijkse markt, loopt de omleiding via de Vrombautstraat, Kriekmoerstraat, Oostveldstraat en de N9. Info: www.eeklo.be. (JSA)