Van 'getto' naar groene parkverkaveling NIEUWE PLANNEN VOOR PROJECT OP SITE OUDE BROEDERSCHOOL JOERI SEYMORTIER

27 januari 2018

03u33 0 Eeklo Het kan verkeren in Eeklo. De nieuwe verkaveling op de terreinen van de oude Broederschool aan de Burgemeester Pussemierstraat zou anderhalf jaar geleden een opeenstapeling van kleine huisjes op mini-kavels worden. Dat werd toen door tegenstanders een getto genoemd. Na protest werden de plannen hertekend, en wordt het nu een luchtige en groene parkverkaveling.

"Hokjes, kazernes of een getto!" De kritiek was in oktober 2016 niet mals voor de plannen van de Groep Huyzentruyt, op de oude schoolsite van de Broederschool. Op de 1,33 hectare grond zouden 39 woningen komen en nog eens een appartementsblok met zestien flats in. Er waren zelfs lapjes grond van amper 128 vierkante meter bij. De oppositie en ook Open Vld verzetten zich tegen de plannen en het huiswerk moest opnieuw gedaan worden.





Meer flats

Dat er op de oude schoolsite gebouwd wordt, vindt niemand erg. De gronden staan ingetekend als woonzone. Maar de plannen zien er vandaag helemaal anders uit. Het appartementsblok zal een pak groter worden: geen zestien flats, maar veertig appartementen in zes bouwlagen. Daardoor kan elders in de verkaveling extra ruimte gecreëerd worden. Geen 39 woningen zoals eerst voorzien, maar slechts 25 eengezinswoningen. "Het appartementsblok komt er met zicht op de parking van ons nieuw sportcomplex", zegt schepen Dirk Van de Velde (CD&V+). "Daardoor komen in de rest van de verkaveling maar 25 in plaats van 39 eengezinswoningen. De kavels worden groter en er is ook nog ruimte om een groenzone van meer dan 4.000 vierkante meter aan te leggen. In de verkaveling zelf worden ook de nodige parkeerplaatsen voorzien. Toegegeven: dit plan is een pak creatiever dan wat hier in oktober 2016 bij ons op tafel lag."





De kritiek op het oorspronkelijk plan, was niet mals. "Dit is een verstikking", zei Peter De Graeve (N-VA) toen. "Zo'n verkaveling voelt aan als een kazerne. Een trieste rij van hokjes, waarvan ik zelfs claustrofobie krijg. Dat is niet meer kwaliteitsvol wonen." Marc Windey (SMS) stelde het nog scherper: "Iedereen zit daar op elkaars neus. De promotor gaat daar een getto bouwen en dat keuren wij niet goed. Hij moet zijn huiswerk opnieuw doen", klonk het anderhalf jaar geleden.





Ideale locatie

Bij Groep Huyzentruyt geloofden ze in het project en klonk het dat die kleinere betaalbare huizen ideaal waren voor jonge tweeverdieners. Maar op vraag van de gemeente hebben ze de plannen aangepast tot wat vandaag op tafel ligt. Ook schepen Christophe De Waele (Open Vld) is blij dat hij anderhalf jaar mee op de rem ging staan. "In plaats van de eerste veel te strakke plannen, zorgen we nu voor tweederde van een voetbalveld extra groen", zegt De Waele. "De leefbaarheid in die nieuwe wijk zal veel groter zijn. De locatie is ook echt ideaal. Naast de site zijn we volop bezig met de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe kinderopvang en de uitbreiding van de sporthal. Recht tegenover de verkaveling staat een splinternieuw schoolgebouw. Dat wordt een mooi stukje Eeklo. Binnen enkele jaren is dat daar het nieuwe sport- en spelhart van onze stad."