Uitbaters Bakkerei ontgoocheld na uitstellen plannen De Herbakker: “Waarom worden wij niet betrokken?” Joeri Seymortier

12 januari 2019

11u09 0 Eeklo De uitbaters van cultuurcafé Bakkerei reageren ontgoocheld op het nieuws dat het nieuwe stadsbestuur van Eeklo de renovatieplannen van CC De Herbakker voor minstens een jaar uitstelt.

Eddy Deketelaere en Nagiba Ben Rhouma willen meer betrokken worden bij de plannen. “Het is jammer dat wij, als concessionaris en rechtstreeks betrokken partij, niet eens gehoord werden”, zeggen Eddy en Nagiba. “Dit dossier is jaren geleden opgestart met de noodkreet naar meer capaciteit om het cultuurcafé rendabel te maken. Een volle zaal is 380 theaterbezoekers, en wij hebben een zaal met zeventig zitjes. Dat zorgt voor veel ongenoegen en verloren omzet. Ook de inrichting van de te kleine keuken werd in vraag gesteld door het voedselagentschap.”

De uitbaters snappen niet dat Open Vld en Groen de verbouwing vorig jaar nog mee goedkeurden, en nu een bocht maken. “Volgens ons werd een goed plan opgemaakt dat rekening houdt met alle huidige gebreken en tekortkomingen”, zeggen Eddy en Nagiba. “Misschien is deze pijnlijke beslissing te vroeg genomen, zonder overleg met de betrokken partijen. We hadden liever samen met het nieuwe stadsbestuur en het bestuur van De Herbakker aan tafel gezeten. We zien de toekomst met lede ogen tegemoet, tenzij ons stadsbestuur de politieke moed heeft om de werkelijke noden te erkennen en toch beslist om de verbouwing te laten doorgaan in september. Er zijn nog zeven maanden om het startklaar project bij te sturen of aan te passen.”