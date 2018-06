Twintigers die dealer neersteken krijgen tot 4 jaar cel 19 juni 2018

Vier twintigers uit Eeklo zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen omdat ze in april 2017 in Waarschoot hun drugsdealer in elkaar geslagen en neergestoken hebben. Het viertal viel binnen bij een dealer om drugs te stelen. Hij kreeg een messteek in de rug van vijf centimeter diep.





De feiten kwamen aan het licht tijdens een verhoor voor een andere vechtpartij. Speurders lazen de gsm van een van de betrokkenen uit. Daarop zagen ze foto's van de vier mannen die poseren met hun wapens en de gestolen zakjes drugs. De bendeleider kreeg vier jaar effectief, de anderen kregen straffen tot twee jaar. Er werden ook 15.000 euro en twee wagens verbeurd verklaard. (OSG)