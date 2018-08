Twee weekends muziek op gratis stadsfestival HERBAKKERSFESTIVAL MET WERELDMARKT, K'S CHOICE, FIKXES EN CPEX JOERI SEYMORTIER

09 augustus 2018

02u26 0 Eeklo Eeklo maakt zich op voor twee weekends muziek, tijdens het Herbakkersfestival. Het stadsfestival begint dit weekend rustig op het Canadaplein en barst volgend weekend volledig open met concerten van topnamen op het Herbakkersplein. Het stadsfestival blijft na al die jaren nog steeds gratis.

Tijdens het eerste weekend van het Herbakkersfestival programmeert muziekclub N9 ontdekkingsconcerten in de intieme setting van het Canadaplein. De drie bands die op zaterdag 11 augustus op het Canadaplein optreden zijn de Belgen van Public Psyche (20 uur), en de Britten van Vanishing Twin (21.45 uur) en Church of the Cosmic Skull (24 uur). Zondag 12 augustus zijn er om 14.30 uur en 16 uur twee sets van Severijn De Neve in de kerk van Eeklo. Vanaf 15 uur kan je ook weer op het Canadaplein terecht. Dan voor optredens van de Elias D'Hooge Quartet, Commander Spoon, Echoes of Zoo en Brzzvll.





Zondag 12 augustus is er van 14 tot 19 uur ook een wereldmarkt in de verkeersvrije Boelare. "De wereldmarkt Nova Mondo is een duurzame markt met lokale producenten, zuiderse kledij, eerlijke schoonheidsproducten, lokale hamburgers, ambachtelijke ijsjes en wereldkeuken", zegt schepen Bob D'haeseleer. "De hele namiddag komen ook straatartiesten langs, uit alle hoeken van de wereld. Er is een poppenspeler, acrobaat, voetbalkunstenaar en een slangenvrouw."





Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus staan de grote concerten gepland op het Herbakkersplein. "Op vrijdagavond houden we vast aan onze traditie van een metalavond", zegt Geert Faes van de vzw Bakfiets. "Elk jaar goed voor een bomvol plein met fans vanuit heel het land en zelfs het buitenland. Dit jaar hebben we de topper Entombed AD uit Zweden. Wij krijgen telefoontjes van fans die niet kunnen geloven dat die optreden op een gratis festival. Op het Herbakkersfestival kan dat wel", knipoogt Geert.





Inschrijven voor brunch

Zaterdag 18 augustus zijn er concerten vanaf 19 uur met Fuss Bender, Red Zebra, de Meetjeslanders van The Sloofs en de toppers van CPeX. Afsluiten gebeurt met een stevige dj-set. Zondag 19 augustus wordt al om 11 uur begonnen met een brunch waarvoor je op voorhand moet inschrijven. De muziek tijdens die brunch komt dit jaar van Rock au Vin. Van 13 tot 18 uur is er een springkastelenfestival op het Herbakkersplein. Nadien volgen weer gratis concerten met Skunk City, de Fixkes met hun tophit 'K vraag het aan' en afsluiten gebeurt door Gert en Sarah Bettens van K's Choice. Vanaf 22 uur staat een dj in voor een afterparty.





Het volledige programma op www.herbakkersfestival.be. Inschrijven voor de brunch op www.vzwbakfiets.be.