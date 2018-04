Twee verkeersongevallen op maandagochtend 17 april 2018

Dat niet iedereen goed wakker is op maandagochtend, was er gisteren aan te merken op de baan in Eeklo. De politie van Meetjesland-Centrum kreeg melding van twee verkeersongevallen kort na elkaar. Iets voor negen kwam het tot een botsing tussen een wagen en bromfiets op het kruispunt van de Raverschootstraat en de Kerkhofweg. De 54-jarige vrouw op de bromfiets kwam ten val, maar raakte niet ernstig gewond. Ook op de parking van Delhaize in de Brugsesteenweg viel er een ongeluk te noteren. Een geparkeerde auto werd er aangereden door een andere wagen, bestuurd door een 41-jarige vrouw uit Eeklo. De bestuurster legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd prompt ingetrokken. Ze raakte niet gewond. (OSG)