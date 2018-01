Twee maanden aanschuiven op Tieltsesteenweg 20 januari 2018

Eeklo Het wordt vanaf maandag 29 januari pure verkeersellende op de Tieltsesteenweg in Eeklo. Twee maanden lang moet het verkeer daar beurtelings over één rijvak.

De hinder komt door grote collectorwerken in de Nijverheidskaai, net aan het kruispunt met de Tieltsesteenweg. In de volksmond ook wel de 'Kop van de Vaart' genoemd. De werken zouden eigenlijk nu maandag 22 januari al starten, maar de start wordt verschoven naar 29 januari.





"De Nijverheidskaai is één van de toegangswegen naar ons industrieterrein en die wordt twee maanden afgesloten", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Tijdens de werken wordt ook één van de rijvakken van de Tieltsesteenweg ingenomen. Dat is een belangrijke toegangsweg van Aalter naar onze stad. Al het verkeer zal daar geregeld moeten worden met tijdelijke verkeerslichten, zodat het verkeer maar beurtelings langs de werf kan rijden. Vooral in de ochtend- en de avondspits zal dat ongetwijfeld voor files zorgen." Schepen De Waele hoopt dat het verkeer tussen Aalter en Eeklo andere opties kiest, om de Tieltsesteenweg wat te ontlasten. "Wie van Aalter naar Eeklo moet, rijdt in Aalter veel beter langs de N44 en de N49 om dan via 'den Teut' naar Eeklo te komen."





Wie naar het industrieterrein van Eeklo moet, wordt aangeraden om dat via de Ringlaan te doen. (JSA)