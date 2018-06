Twee inbraken in Oostveldstraat 18 juni 2018

De politie van de zone Meetjesland-Centrum heeft melding gekregen van vier inbraken. In de Oostveldstraat in Eeklo werd vrijdag ingebroken in de garage van een huis. De dieven stalen een elektrische fiets. In de Voorstraat in Kaprijke namen dieven een juwelenkistje mee, dat later leeg teruggevonden werd in Eeklo. Zaterdag sloegen inbrekers toe in twee tuinhuizen in Eeklo. In de Oostveldstraat knipten de daders een draad achteraan de woning door. Ze namen twee kettingzagen, een haagschaar en een bladblazer mee. In de Lekestraat werd ook een kettingzaag gestolen. (OSG)